Minister Pracy Hadia Tajik podała się do dymisji. Chodzi o aferę mieszkaniową

Hadia Tajik to 38-letnia Norweżka pochodzenia pakistańskiego. Z wykształcenia jest dziennikarką oraz prawniczką. flickr.com/ Arbeiderpartiet/ fot. Bernt Sønvisen/ https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

Polityk Partii Pracy (Ap) Hadia Tajik rezygnuje z funkcji Ministra Pracy i Integracji Społecznej. To efekt sprawy dotyczącej korzystania z lokalu dla osób dojeżdżających do pracy, która wyszła na światło dzienne dwa tygodnie temu. Dymisję Tajik potwierdziła podczas zwołanej przez siebie konferencji prasowej 2 marca.

Była już minister pracy powiedziała, że nie chce, aby której błędy, które popełniła 15 lat temu, przysłaniały jej pracę w dzisiejszym rządzie. W czasie konferencji przeprosiła za rozczarowanie, jakie wywołały jej działania. Hadia Tajik pozostanie jednak do odwołania wiceprzewodniczącą Partii Pracy. Funkcję pełni od 2015 roku.

Źródło: Fot. Sandra Skillingsås, Arbeiderpartiet – Flickr.com (CC BY-ND 2.0)

Norweskie media ujawniły w połowie lutego, że ​​minister pracy Hadia Tajik otrzymywała wolne od podatku mieszkanie dla osób dojeżdżających do pracy na podstawie umowy najmu, z której nigdy nie korzystała. Tajik opublikowała wówczas oświadczenie w mediach społecznościowych, oskarżając gazety o próbę wywołania skandalu.

Politycy zasiadający w Stortingu i posiadający możliwość zamieszkania w Oslo nie mają prawa do otrzyma bezpłatnego mieszkania podczas kadencji parlamentu. Nabywają je, gdy przebywają na co dzień co najmniej 40 kilometrów od stolicy.