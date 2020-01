Miarka się przebrała: Partia Postępu stawia żądania i grozi odejściem z rządu

Polityka rządu już od dłuższego czasu budziła w wielu kwestiach protesty członków Partii Postępu (Frp), jednak ostatnie decyzje okazały się dla ugrupowania nie do zaakceptowania. Szala goryczy przelała się, kiedy partia przegrała bitwę o przywiezienie do Norwegii z Syrii kobiety, związanej z tzw. Państwem Islamskim, i jej dwojga dzieci. Teraz minister finansów Siv Jensen postawiła rządowi ultimatum – jeśli premier nie spełni postulatów Frp, jej partia opuści koalicję rządzącą.

Stawiają żądania

W czwartek 16 stycznia Frp przygotowało listę postulatów, których domaga się od całego rządu – w przeciwnym razie szefowa partii Siv Jensen zapowiedziała, że ugrupowanie opuści koalicję rządzącą.



– Jesteśmy prawie największą partią w rządzie i to powinno być również odzwierciedlone w polityce prowadzonej przez rząd. Teraz ciężko to dostrzec – mówi Siv Jensen.



Jeśli premier Solberg chce nie dopuścić do rozpadu rządu, musi spełnić wymagania partii do końca stycznia – najprawdopodobniej oznaczałoby to jednak, że dojdzie do renegocjacji całego programu rządowego na najbliższe lata.