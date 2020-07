Miało być zero – będzie około 623 000 000 koron. Norwegia jednak chce porozumienia z Polską

Norwegia i Polska doszły do porozumienia w sprawie programu wymiaru sprawiedliwości. Współpraca będzie obejmowała swoim zakresem opiekę więzienną i walkę z przemocą w bliskich związkach. Program finansowany jest z funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wartość zrewidowanej umowy to 58 mln euro.

Umowa, która została zawarta w lipcu, obliguje partnerów do przestrzegania konkretnych zasad. Wśród nich jest przede wszystkim podejmowanie działań, które są zgodne z europejskimi standardami praw człowieka oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Polska ma również obowiązek przestrzegania wytycznych Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dokument, który tego dotyczy, to konwencja stambulska .

Jak miało być?

Pierwotny plan zakładał, że Norwegia wesprze Polskę około 640 milionami NOK (ok. 60 mln euro). Środki miały zostać podzielone na 3 sektory: opiekę karną (ok. 480 mln NOK), przeciwko przemocy w związkach (ok. 60 mln NOK) i współpracę sądową (ok. 110 mln NOK).