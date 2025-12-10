Łamiesz przepisy, zabierzemy ci obywatelstwo. Chcą szwedzkiego prawa w Norwegii
10 grudnia 2025 10:58
Debata może zaostrzyć spór o politykę imigracyjną Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Informacje wywołały żywą reakcję Sylvi Listhaug, która uznała, że Norwegia powinna podjąć podobne kroki. Jej wpis w mediach społecznościowych odnosił się bezpośrednio do nowych planów rządu w Sztokholmie. Wskazała, że działania sąsiada pokazują determinację w walce z gangami.
Krytyka obecnych przepisów w Norwegii
Zaznaczyła również, że gangi wykorzystują luki prawne, a państwo powinno reagować szybciej. W wypowiedzi odwołała się do wcześniejszych rekomendacji Partii Postępu. Ugrupowanie od lat domaga się zaostrzenia przepisów wobec przestępców z podwójnym obywatelstwem.
Wezwanie do działań rządu
Podkreśliła, że nadużycie tego statusu powinno skutkować konsekwencjami. Wezwała rząd do natychmiastowej reakcji na rosnącą aktywność przestępczości zorganizowanej. Dodała również, że bierność władz sprzyja rozwojowi gangów.
Oczekiwanie na odpowiedź ministerstwa
Dyskusja o zmianach legislacyjnych może nasilić się w najbliższych tygodniach. Propozycje Szwecji mogą wpłynąć na przyszłe kierunki polityki w Norwegii.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz