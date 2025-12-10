Łamiesz przepisy, zabierzemy ci obywatelstwo. Chcą szwedzkiego prawa w Norwegii

Debata może zaostrzyć spór o politykę imigracyjną Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Liderka Partii Postępu (FrP) Sylvi Listhaug wezwała norweski rząd do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko przestępczości zorganizowanej. Wskazała na planowane zmiany w Szwecji jako przykład stanowczej polityki.

Szwecja ogłosiła zamiar zmiany konstytucji, aby umożliwić odebranie obywatelstwa osobom, które popełniają poważne przestępstwa lub wprowadzają w błąd władze. Zmiany mają być również wymierzone w osoby działające w gangach.



Informacje wywołały żywą reakcję Sylvi Listhaug, która uznała, że Norwegia powinna podjąć podobne kroki. Jej wpis w mediach społecznościowych odnosił się bezpośrednio do nowych planów rządu w Sztokholmie. Wskazała, że działania sąsiada pokazują determinację w walce z gangami.

Krytyka obecnych przepisów w Norwegii Listhaug podkreśliła, że w Norwegii osoby z podwójnym obywatelstwem mogą być powiązane z gangami, a nawet dopuszczać się przemocy, nie tracąc statusu obywatela. Jej zdaniem obecne przepisy nie odpowiadają skali problemu.



Zaznaczyła również, że gangi wykorzystują luki prawne, a państwo powinno reagować szybciej. W wypowiedzi odwołała się do wcześniejszych rekomendacji Partii Postępu. Ugrupowanie od lat domaga się zaostrzenia przepisów wobec przestępców z podwójnym obywatelstwem.

Krytycy obawiają się naruszania podstawowych praw obywatelskich.Fot. Fotolia.com

Wezwanie do działań rządu Według Listhaug odebranie norweskiego obywatelstwa osobom zaangażowanym w działalność gangów i ich wydalenie z kraju miałoby zwiększyć bezpieczeństwo publiczne. Liderka FrP przypomniała, że obywatelstwo traktuje jako przywilej.



Podkreśliła, że nadużycie tego statusu powinno skutkować konsekwencjami. Wezwała rząd do natychmiastowej reakcji na rosnącą aktywność przestępczości zorganizowanej. Dodała również, że bierność władz sprzyja rozwojowi gangów.

Oczekiwanie na odpowiedź ministerstwa Redakcja Nettavisen zwróciła się z prośbą o komentarz do minister sprawiedliwości Astri Aas-Hansen. Ministerstwo nie udzieliło jeszcze odpowiedzi. Sprawa stała się jednym z głównych tematów debaty publicznej nad fiordami.



Dyskusja o zmianach legislacyjnych może nasilić się w najbliższych tygodniach. Propozycje Szwecji mogą wpłynąć na przyszłe kierunki polityki w Norwegii.