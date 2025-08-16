Kto naprawdę finansuje partie w Norwegii? Rekordowe zyski mówią same za siebie
16 sierpnia 2025 10:02
To pierwszy taki rok dla norweskich partii politycznych. Fot. Benjamin A. Ward / Stortinget (Flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
W 2024 roku norweskie partie polityczne osiągnęły łączne przychody przekraczające 900 mln NOK, z czego większość stanowiły dotacje publiczne. Znaczącą część przychodów stanowiły darowizny. Największe kwoty pochodziły głównie z finansowania publicznego opartego na wynikach wyborczych, a także z innych źródeł, takich jak składki członkowskie i dochody z działalności własnej.
Pieniądze płyną szerokim strumieniem
Przedsiębiorstwa komercyjne przekazały prawie 39 mln NOK, co stanowi najwyższą zarejestrowaną dotąd kwotę — o ponad siedem mln NOK więcej niż w 2023 i o ponad 30 mln NOK niż w 2022.
Wyścig po największe darowizny
Inne partie, takie jak Partia Liberalna (Venstre) – wzrost o 47 proc., Chrześcijańska Partia Ludowa (Kristelig Folkeparti) – o 42 proc., oraz Partia Postępu – o 39 proc.
Graf (od lewej) prezentuje wpłaty od: osób prywatnych, organizacji komercyjnych, organizacji pracowniczych, darowizny innych organizacji, wpłaty niesklasyfikowane.Il. SSB
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz