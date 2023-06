Konserwatyści silniejsi od całego rządu. Poparcie dla Partii Pracy i Centrum drastycznie spada

Notowania koalicji rządzącej w Norwegii są zdecydowanie niższe od liczby osób sympatyzujących z opozycją, wynika z najnowszego sondażu zrealizowanego przez Opinion. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się na przełomie maja i czerwca 2023 roku, szansę utworzenia rządu otrzymałaby Erna Solberg, liderka Partii Konserwatywnej.

W ostatnim badaniu agencji badawczej Opinion, stworzonego dla ABC Nyheter i Altinget, Partia Pracy otrzymała 16,3 proc. wskazań. To o 1,4 proc. głosów mniej niż w poprzednim sondażu. O 0,3 proc. spadło poparcie dla Centrum i wyniosło 5,2 proc. Notowania koalicji rządzącej zatrzymały się na poziomie 21,5 proc. To 10,6 proc. mniej niż wynik uzyskany przez Partię Konserwatywną. Ugrupowanie kierowane przez Ernę Solberg utrzymuje pozycję najpopularniejszej organizacji politycznej w kraju. W ciągu miesiąca zdobyło dodatkowe 2,3 proc. wskazań.

Kryzys norweskiego rządu

Jak skomentował jeden z badaczy agencji Opinion – Martin Stubban – trend spadkowy utrzymuje się od jesieni 2021 roku, czyli momentu utworzenia obecnego rządu. – Musimy cofnąć się do października 2022 roku, by oglądać sondaże powyżej 20 proc. dla Partii Pracy. Centrum utrzymuje się w tym czasie w przedziale pięciu, sześciu procent. To wyraźny spadek w porównaniu z 13,5 proc. uzyskanymi podczas wyborów. To dla nich rodzaj nowej normalności – przyznał w rozmowie z ABC Nyheter badacz. – To, że Partia Konserwatywna jest tak popularniejsza od Partii Pracy nie wydarzyło się od 2007 roku, czyli powstania agencji Opinion – dodaje.