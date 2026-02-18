Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Polityka

Koniec epoki Solberg w Norwegii. Partia Konserwatywna stawia na nowe przywództwo

Redakcja

18 lutego 2026 09:02

Koniec epoki Solberg w Norwegii. Partia Konserwatywna stawia na nowe przywództwo

Erna Solberg była liderką od 2004 roku. Fot. wikimedia.org – U.S. Department of State from United States – Public Domain

Ine Eriksen Søreide została nową liderką norweskiej Partii Konserwatywnej. Zastąpiła Erną Solberg po 22 latach kierowania ugrupowaniem.

Decyzję podjęto podczas krajowego zjazdu partii, który odbył się w dniach 14-15 lutego. Kandydatura Søreide została jednogłośnie rekomendowana przez komitet wyborczy. 49-letnia polityk przejmuje stery po słabym wyniku Partii Konserwatywnej w ostatnich wyborach parlamentarnych. Solberg zapowiedziała odejście jesienią 2025 roku.
Konserwatyści z nowym pomysłem na Norwegię. Chcą prywatyzować część państwowych spółek

Jednogłośna decyzja na zjeździe

Wybór Søreide był w praktyce przesądzony od miesięcy. W ubiegłym roku ogłosiła start w wyborach na lidera. Po tej deklaracji inni potencjalni kandydaci wycofali się z rywalizacji. Oficjalne głosowanie odbyło się w sobotę.

Nowa liderka podkreśliła, że obejmuje funkcję z pokorą. Zapowiedziała odbudowę zaufania do partii. Wskazała na potrzebę przygotowania Norwegii na nową rzeczywistość. Mówiła o nowych rozwiązaniach dla zapewnienia wolności, bezpieczeństwa i możliwości dla wszystkich.
Na zdjęciu: Ine Eriksen Søreide.

Na zdjęciu: Ine Eriksen Søreide.Fot. Chatham House, London, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Nowe kierownictwo partii

Søreide ma doświadczenie rządowe. W latach 2013-2017 była ministrem obrony. Następnie, do 2021 roku, pełniła funkcję ministra spraw zagranicznych. Obecnie kieruje komisją spraw zagranicznych w parlamencie.

Tuż po wyborze liderki delegaci wybrali także dwóch wiceprzewodniczących. Zostali nimi Henrik Asheim i Ola Svenneby. Asheim zapowiedział wspólną pracę nad odbudową zaufania wyborców. Svenneby podkreślił potrzebę wzmocnienia edukacji, zwiększenia zatrudnienia oraz obniżenia podatków dla obywateli i firm.
Co z obietnicą premiera Norwegii? Rząd chce, inflacja nie pozwala
Ola Svenneby został drugim wiceprzewodniczącym partii. Jest pierwszym w historii Partii Konserwatywnej politykiem, który bezpośrednio z funkcji szefa młodzieżówki ugrupowania przeszedł do ścisłego kierownictwa. Nowe władze rozpoczynają kadencję, dysponując zapleczem obejmującym 108 burmistrzów oraz tysiące lokalnych i krajowych przedstawicieli.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
DLAP
25 minut temu
Kolejne osoby i kolejne wałki :-) I tak świat się toczy ku przepaści, powoli acz skutecznie!
0
Odpowiedz

