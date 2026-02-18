Koniec epoki Solberg w Norwegii. Partia Konserwatywna stawia na nowe przywództwo

Erna Solberg była liderką od 2004 roku. Fot. wikimedia.org – U.S. Department of State from United States – Public Domain

Ine Eriksen Søreide została nową liderką norweskiej Partii Konserwatywnej. Zastąpiła Erną Solberg po 22 latach kierowania ugrupowaniem.

Decyzję podjęto podczas krajowego zjazdu partii, który odbył się w dniach 14-15 lutego. Kandydatura Søreide została jednogłośnie rekomendowana przez komitet wyborczy. 49-letnia polityk przejmuje stery po słabym wyniku Partii Konserwatywnej w ostatnich wyborach parlamentarnych. Solberg zapowiedziała odejście jesienią 2025 roku.

Jednogłośna decyzja na zjeździe Wybór Søreide był w praktyce przesądzony od miesięcy. W ubiegłym roku ogłosiła start w wyborach na lidera. Po tej deklaracji inni potencjalni kandydaci wycofali się z rywalizacji. Oficjalne głosowanie odbyło się w sobotę.



Nowa liderka podkreśliła, że obejmuje funkcję z pokorą. Zapowiedziała odbudowę zaufania do partii. Wskazała na potrzebę przygotowania Norwegii na nową rzeczywistość. Mówiła o nowych rozwiązaniach dla zapewnienia wolności, bezpieczeństwa i możliwości dla wszystkich.

Na zdjęciu: Ine Eriksen Søreide.Fot. Chatham House, London, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Nowe kierownictwo partii Søreide ma doświadczenie rządowe. W latach 2013-2017 była ministrem obrony. Następnie, do 2021 roku, pełniła funkcję ministra spraw zagranicznych. Obecnie kieruje komisją spraw zagranicznych w parlamencie.



Tuż po wyborze liderki delegaci wybrali także dwóch wiceprzewodniczących. Zostali nimi Henrik Asheim i Ola Svenneby. Asheim zapowiedział wspólną pracę nad odbudową zaufania wyborców. Svenneby podkreślił potrzebę wzmocnienia edukacji, zwiększenia zatrudnienia oraz obniżenia podatków dla obywateli i firm.

Ola Svenneby został drugim wiceprzewodniczącym partii. Jest pierwszym w historii Partii Konserwatywnej politykiem, który bezpośrednio z funkcji szefa młodzieżówki ugrupowania przeszedł do ścisłego kierownictwa. Nowe władze rozpoczynają kadencję, dysponując zapleczem obejmującym 108 burmistrzów oraz tysiące lokalnych i krajowych przedstawicieli.