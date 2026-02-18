Koniec epoki Solberg w Norwegii. Partia Konserwatywna stawia na nowe przywództwo
18 lutego 2026 09:02
Erna Solberg była liderką od 2004 roku. Fot. wikimedia.org – U.S. Department of State from United States – Public Domain
Jednogłośna decyzja na zjeździe
Nowa liderka podkreśliła, że obejmuje funkcję z pokorą. Zapowiedziała odbudowę zaufania do partii. Wskazała na potrzebę przygotowania Norwegii na nową rzeczywistość. Mówiła o nowych rozwiązaniach dla zapewnienia wolności, bezpieczeństwa i możliwości dla wszystkich.
Nowe kierownictwo partii
Tuż po wyborze liderki delegaci wybrali także dwóch wiceprzewodniczących. Zostali nimi Henrik Asheim i Ola Svenneby. Asheim zapowiedział wspólną pracę nad odbudową zaufania wyborców. Svenneby podkreślił potrzebę wzmocnienia edukacji, zwiększenia zatrudnienia oraz obniżenia podatków dla obywateli i firm.
Raport Norwegia
