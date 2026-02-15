Konserwatyści z nowym pomysłem na Norwegię. Chcą prywatyzować część państwowych spółek
Giełda i częściowa prywatyzacja
Håkon Snortheim z okręgu Akershus na łamach E24 wskazuje na wcześniejsze przykłady Telenor, DNB, Kongsberg Gruppen i Equinor. Po dopuszczeniu prywatnych inwestorów spółki te odnotowały wzrost. Według niego prywatni i profesjonalni właściciele podejmują decyzje biznesowe. Propozycja zakłada, że państwo zachowa część udziałów. Nie określono jednak konkretnego poziomu własności.
Możliwe zmniejszenie udziałów państwa
W 2024 roku łączne dywidendy z firm tej kategorii przekroczyły 90 mld NOK, według Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa. W bieżącym roku państwo otrzyma ponad 8 mld NOK dywidendy ze Statkraft. Zwolennicy zmian wskazują na długoterminowy wzrost wartości po dopuszczeniu prywatnego kapitału. Podkreślają też, że coraz więcej Norwegów inwestuje w akcje i fundusze.
