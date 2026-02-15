Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności

Konserwatyści z nowym pomysłem na Norwegię. Chcą prywatyzować część państwowych spółek

Redakcja

15 lutego 2026 09:58

Kopiuj link
Konserwatyści z nowym pomysłem na Norwegię. Chcą prywatyzować część państwowych spółek

Wnioskodawcy zapowiadają indywidualną ocenę firm związanych z bezpieczeństwem. stock.adobe.com/ fot. mino21/ tylko do użytku redakcyjnego

Część regionalnych struktur Partii Konserwatywnej chce wprowadzić na giełdę państwowe spółki Vy, Poczta Norweska i Statkraft. Pojawia się też propozycja ograniczenia udziałów państwa w Equinor, Telenor, DNB i Yara.

Propozycje mają zostać przedstawione podczas krajowego zjazdu partii, który trwa od 14 lutego. Z inicjatywą wyszły struktury z okręgów Akershus i Agder oraz Młodzi Konserwatyści. Politycy wskazują na potrzebę dopuszczenia prywatnego kapitału i rozproszenia ryzyka. Chcą, by państwo zachowało część udziałów, ale niekoniecznie większość.
Premier Norwegii bije na alarm w sprawie USA. Støre zapowiada zwrot w polityce bezpieczeństwa

Giełda i częściowa prywatyzacja

Vy, Poczta Norweska i Statkraft są w 100 proc. własnością państwa. Należą do tzw. kategorii 1. W tej grupie celem jest najwyższa możliwa stopa zwrotu w długim okresie. Struktury z Akershus uważają, że obecny model nie wykorzystuje w pełni potencjału spółek. Zdaniem wnioskodawców wejście na giełdę zapewni dostęp do kapitału i kompetencji.

Håkon Snortheim z okręgu Akershus na łamach E24 wskazuje na wcześniejsze przykłady Telenor, DNB, Kongsberg Gruppen i Equinor. Po dopuszczeniu prywatnych inwestorów spółki te odnotowały wzrost. Według niego prywatni i profesjonalni właściciele podejmują decyzje biznesowe. Propozycja zakłada, że państwo zachowa część udziałów. Nie określono jednak konkretnego poziomu własności.
Propozycje nie obejmują spółek z kategorii 2.

Propozycje nie obejmują spółek z kategorii 2.Fot. pixabay.com / CC0 Public Domain

Możliwe zmniejszenie udziałów państwa

Druga propozycja dotyczy redukcji udziałów w Equinor, Telenor, DNB i Yara. Obecnie państwo posiada 67 proc. akcji Equinor. W Telenor udział wynosi 53,97 proc. W DNB to 34 proc., a w Yara 36,21 proc. Wszystkie spółki należą do kategorii 1, w której celem jest maksymalizacja zwrotu.

W 2024 roku łączne dywidendy z firm tej kategorii przekroczyły 90 mld NOK, według Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa. W bieżącym roku państwo otrzyma ponad 8 mld NOK dywidendy ze Statkraft. Zwolennicy zmian wskazują na długoterminowy wzrost wartości po dopuszczeniu prywatnego kapitału. Podkreślają też, że coraz więcej Norwegów inwestuje w akcje i fundusze.
Spełnia się najgorszy scenariusz? Norges Bank może nie mieć wyjścia
Projekty uchwał nie zawierają propozycji nowych poziomów udziałów państwa. Wnioskodawcy zapowiadają, że szczegóły miałyby zostać ustalone po ewentualnej zgodzie zjazdu. Wskazują także na konieczność odrębnej oceny spółek związanych z bezpieczeństwem. Kwestia własności państwowej będzie przedmiotem obrad podczas zjazdu.
