Komentatorzy bezlitośni dla norweskiego rządu. Przyczyny upadku Partii Pracy i Centrum

Nie milkną echa po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych w Norwegii. Wielkim zwycięzcą głosowania zostali przedstawiciele Partii Konserwatywnej. W skali kraju największymi przegranymi okrzyknięto Partię Centrum oraz Partię Pracy. Ugrupowania wchodzące w skład koalicji rządzącej otrzymały blisko 10 pp. głosów mniej niż w 2019 roku.

Radość nad fiordami i… w Szwajcarii