Kolejne referendum unijne w Norwegii? Politycy spoglądają na... sytuację w Islandii

Jonas Gahr Støre i przewodnicząca KE Ursula von der Leyen podczas podpisania Zielonego Sojuszu (24.04.2023). Fot. materiały prasowe Komisji Europejskiej

Premier Islandii Kristrún Mjöll Frostadóttir zapowiedziała referendum dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej. Decyzja może stać się impulsem do ożywienia debaty o UE również w Norwegii. W przypadku, gdy Islandia opowie się za członkostwem, mogą wystąpić istotne konsekwencje dla funkcjonowania EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu).

W ramach obietnicy wyborczej Frostadóttir zapowiedziała przeprowadzenie referendum w sprawie członkostwa w UE. Ma się odbyć do końca 2027 roku. Nils Forren, lider młodzieżówki norweskiej Partii Centrum, wskazuje, że niezależnie od motywacji rządu, ewentualne „tak” ze strony Islandii wywrze presję polityczną poza jej granicami. Mogłoby to pobudzić debatę parlamentarną w Norwegii na temat członkostwa w UE.



Autor opinii opublikowanej na Altinget twierdzi, że najbardziej korzystnym wynikiem dla kraju fiordów byłoby islandzkie „nie”. Forren dodaje, że utrzymanie większej liczby suwerennych państw spoza UE leży w interesie Norwegii. Jako przykład podaje sytuację w Wielkiej Brytanii. Jego zdaniem, sprzyja to państwu np. podczas negocjacji z USA, czy zwiększa suwerenność decyzyjną wobec wojny w Ukrainie.

Norwegia w UE? Tak wygląda poparcie nad fiordami Norwegia przeprowadziła dwa referenda dotyczące członkostwa w strukturach europejskich. Pierwsze odbyło się w 1972 roku i dotyczyło przystąpienia do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) – 53,5 proc. obywateli opowiedziało się przeciw.



Drugie referendum miało miejsce w 1994 roku, kiedy Norwegowie ponownie głosowali w sprawie członkostwa, tym razem w Unii Europejskiej. Również i wtedy większość – 52,2 proc. – zagłosowała na „nie”, co sprawiło, że Norwegia pozostała poza strukturami UE, utrzymując jednak ścisłą współpracę poprzez porozumienie Europejski Obszar Gospodarczy.

Stosunek partii politycznych w Stortingu do członkostwa w UE (stan na 2025 rok):



Za członkostwem w UE



Høyre (Partia Konserwatywna) – oficjalnie popiera przystąpienie do UE.



Venstre (Partia Liberalna) – jednoznacznie proeuropejska.



Arbeiderpartiet (Partia Pracy) – większość członków popiera UE, choć niektórzy są sceptyczni.



MDG (Zieloni) – ogólnie pozytywnie nastawieni do UE, zwłaszcza w kontekście polityki klimatycznej.





Przeciw członkostwu w UE



Senterpartiet (Partia Centrum) – zdecydowanie przeciwni członkostwu, podkreślają suwerenność i politykę rolną.



SV (Lewica Socjalistyczna) – historycznie sceptyczna, obecnie dopuszcza debatę, ale sprzeciwia się wstąpieniu.



FrP (Partia Postępu) – oficjalnie przeciwna UE, stawia na niezależność gospodarczą i kontrolę granic.



Rødt (Partia Czerwonych) – zdecydowanie przeciwna, krytyczna wobec struktur unijnych i neoliberalizmu organizacji.

Norwegia nie ma wpływu na stanowienie prawa unijnego, jednak na mocy licznych porozumień musi większość regulacji zaimplementować.Fot. materiały prasowe Komisji Europejskiej

Referendum w Islandii ważne dla UE, EOG i EFTA W przypadku islandzkiego „tak” rozwiązania takie jak EOG i EFTA zostałyby zasadniczo ograniczone – w EOG pozostałyby tylko Norwegia i Liechtenstein, a w EFTA jedynie Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. W konsekwencji, zapowiedź islandzkiego referendum do końca 2027 roku może okazać się katalizatorem dla odrodzenia debaty o UE w Norwegii.



Obecnie w Norwegii nie ma planów organizowania kolejnego referendum, ale sytuacja geopolityczna oraz zmiany w krajach sąsiednich – jak potencjalne przystąpienie Islandii do UE – mogą debatę ponownie rozbudzić. Pozytywnie w sprawie wypowiada się Guri Melby, lidera Partii Liberalnej. Coraz częściej słychać także głosy, że na temat członkostwa powinni wypowiedzieć się ludzie młodzi, którzy nie mieli takiej okazji przy poprzednich głosowaniach.