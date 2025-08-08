Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Polityka

Karol Nawrocki w norweskich mediach: bez doświadczenia, za to z bagażem skandali

Emil Bogumił

08 sierpnia 2025 11:06

Kopiuj link
Karol Nawrocki w norweskich mediach: bez doświadczenia, za to z bagażem skandali

Na zdjęciu: zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta RP. Fot. Marek Borawski, KPRP

Norweskie media opisują objęcie urzędu przez Karola Nawrockiego jako początek nowej, burzliwej ery w polskiej polityce. Wskazują na jego twardy sprzeciw wobec euro, krytykę nielegalnej migracji i zapowiedź napisania nowej konstytucji, a także na ostre ataki słowne na premiera Donalda Tuska. Relacje Dagbladet i Adressavisen podkreślają, że inauguracji towarzyszy cień poważnych zarzutów i toczących się postępowań.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Permittering w Norwegii

Wyjazd z Polski do Norwegii. 08.08.2025 . Z Norwegii do Polski 10.08.2025

Twój terapeuta w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

Adressavisen opisuje Karola Nawrockiego jako polityka o wyraźnie narodowo-konserwatywnym profilu, podkreślając jego powiązania z Prawem i Sprawiedliwością oraz poparcie Donalda Trumpa i Viktora Orbána. Gazeta zauważa, że w mowie inauguracyjnej skupił się na postulatach suwerennościowych, odrzuceniu euro oraz zaostrzeniu podejścia do migracji, co ma być sygnałem, że jego prezydentura będzie oparta na hasłach „twardej ręki”.

Według norweskich dziennikarzy, deklaracja opracowania nowej konstytucji do 2030 roku to wyzwanie rzucone obecnemu systemowi politycznemu w Polsce. W ocenie Adressavisen, Nawrocki jawnie zapowiada kurs kolizyjny z rządem Donalda Tuska.

Według polskiego prawodawstwa, Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem państwa, stojącym na straży konstytucji i zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Dysponuje prawem weta, możliwością kierowania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego oraz inicjowania referendów. Powołuje prezesa Rady Ministrów, członków rządu i posiada inicjatywę ustawodawczą.

Zakres realnego wpływu zależy od układu sił w parlamencie. W codziennym zarządzaniu państwem decydującą rolę odgrywa rząd i Sejm RP. Prezydent pełni przede wszystkim funkcję arbitra i strażnika procesów politycznych.

Norweska prasa o wyborach w Polsce: „wygrał nacjonalista chwalony przez Trumpa i Orbana”

Nawrocki bez szans na arenie międzynarodowej?

Dagbladet akcentuje, że inauguracja nowego prezydenta odbywa się w cieniu poważnych zarzutów, które – jak podkreślają norwescy dziennikarze – mogą podważać jego wizerunek na arenie międzynarodowej. Wspominają głośną sprawę opisaną przez Onet, dotyczącą rzekomego sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, w którym pracował jako ochroniarz.

Wskazują, że choć Nawrocki stanowczo zaprzecza i pozwał portal, samo nagłośnienie sprawy stało się elementem debaty publicznej w Polsce. Zdaniem Dagbladet, to przykład, że wizerunek nowego prezydenta kształtują nie tylko deklaracje programowe, ale i niewyjaśnione jeszcze kwestie z przeszłości.
Norweskie media negatywnie oceniają zbliżenie Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa.

Norweskie media negatywnie oceniają zbliżenie Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa.Fot. materiały prasowe Białego Domu

Nawrocki zaczyna kadencję z problemami

Oba norweskie tytuły zwracają uwagę na drugą sprawę – dotyczącą zakupu mieszkania od starszego mężczyzny w Gdańsku – jako kolejny czynnik wzmacniający atmosferę kontrowersji. Dagbladet przypomina, że zawiadomienia w tej sprawie złożyli prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i premier Donald Tusk, co nadało jej wymiar polityczny.

Adressavisen wskazuje, że takie zarzuty, niezależnie od ich rozstrzygnięcia, mogą utrudnić Nawrockiemu realizację ambitnego programu i budowanie pozycji na arenie międzynarodowej. Norwescy dziennikarze podsumowują, że od pierwszego dnia kadencji prezydent musi równolegle prowadzić polityczną ofensywę i odpierać personalne ataki.
W kraju wygrał Nawrocki, a w Norwegii? Tak głosowali Polacy w kraju fiordów

Bagaż skandali, brak politycznego doświadczenia

W ocenie norweskich mediów, Karol Nawrocki wchodzi do Pałacu Prezydenckiego z jasnym, konfrontacyjnym planem politycznym, ale też z bagażem zarzutów, które mogą ciążyć na jego prezydenturze. Adressavisen podkreśla jego determinację w forsowaniu agendy narodowo-konserwatywnej, natomiast Dagbladet skupia się na opisach spraw sądowych i śledztw.

Oba źródła zgodnie przewidują, że napięcia między prezydentem a rządem będą narastać. Mają uczynić z polskiej sceny politycznej pole intensywnej i długotrwałej walki.
❤️ 0
😂 1
😢 0
😠 0
😮 0

Moja Norwegia poleca

Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Masaż Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Troll Rental 2
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Pedzik transport Szkolenia Online 96015 ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Stillas utleie As Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Polski adwokat - darmowa pomoc prawna
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.