Karol Nawrocki w norweskich mediach: bez doświadczenia, za to z bagażem skandali
08 sierpnia 2025 11:06
Na zdjęciu: zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta RP. Fot. Marek Borawski, KPRP
Według norweskich dziennikarzy, deklaracja opracowania nowej konstytucji do 2030 roku to wyzwanie rzucone obecnemu systemowi politycznemu w Polsce. W ocenie Adressavisen, Nawrocki jawnie zapowiada kurs kolizyjny z rządem Donalda Tuska.
Według polskiego prawodawstwa, Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem państwa, stojącym na straży konstytucji i zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Dysponuje prawem weta, możliwością kierowania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego oraz inicjowania referendów. Powołuje prezesa Rady Ministrów, członków rządu i posiada inicjatywę ustawodawczą.
Zakres realnego wpływu zależy od układu sił w parlamencie. W codziennym zarządzaniu państwem decydującą rolę odgrywa rząd i Sejm RP. Prezydent pełni przede wszystkim funkcję arbitra i strażnika procesów politycznych.
Nawrocki bez szans na arenie międzynarodowej?
Wskazują, że choć Nawrocki stanowczo zaprzecza i pozwał portal, samo nagłośnienie sprawy stało się elementem debaty publicznej w Polsce. Zdaniem Dagbladet, to przykład, że wizerunek nowego prezydenta kształtują nie tylko deklaracje programowe, ale i niewyjaśnione jeszcze kwestie z przeszłości.
Norweskie media negatywnie oceniają zbliżenie Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa.Fot. materiały prasowe Białego Domu
Nawrocki zaczyna kadencję z problemami
Adressavisen wskazuje, że takie zarzuty, niezależnie od ich rozstrzygnięcia, mogą utrudnić Nawrockiemu realizację ambitnego programu i budowanie pozycji na arenie międzynarodowej. Norwescy dziennikarze podsumowują, że od pierwszego dnia kadencji prezydent musi równolegle prowadzić polityczną ofensywę i odpierać personalne ataki.
Bagaż skandali, brak politycznego doświadczenia
Oba źródła zgodnie przewidują, że napięcia między prezydentem a rządem będą narastać. Mają uczynić z polskiej sceny politycznej pole intensywnej i długotrwałej walki.
