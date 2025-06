Norweska prasa o wyborach w Polsce: „wygrał nacjonalista chwalony przez Trumpa i Orbana”

Wybory prezydenckie w Polsce są szeroko komentowane przez media na całym świecie. Polityczne i gospodarcze skutki wyników głosowania analizuje także norweska prasa. Dziennikarze wskazują, że wygrana kandydata wspieranego przez PiS może przynieść polityczne konsekwencje w kraju i całej Europie. Redakcje chętnie wspominają także dramatyczną walkę i małą różnicę między konkurentami.

Norweski nadawca publiczny NRK opisał wybory jako „berg-og-dal-bane av ein valkamp” (rollercoaster kampanii wyborczej), podkreślając, że Karol Nawrocki, kandydat narodowo-konserwatywny, został ogłoszony zwycięzcą z wynikiem 50,89 proc. głosów, pokonując centrowo-liberalnego Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11 proc.



Nettavisen zwrócił uwagę na międzynarodowe reakcje na zwycięstwo Nawrockiego, odnotowując, że został on pochwalony przez prezydenta USA Donalda Trumpa oraz premiera Węgier Viktora Orbána. Sugerują, że może to oznaczać przyszłe zbliżenie Polski lub jej prezydenta do konserwatywnych liderów na arenie międzynarodowej.