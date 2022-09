Ewenement na tle Europy: norweski eksport do Rosji wzrósł po inwazji na Ukrainę

Od lutego do czerwca 2022 r. norweski eksport wzrósł w przypadku Rosji o 7,5 proc. stock.adobe.com/licencja standardowa

Jako jeden z nielicznych krajów europejskich Norwegia zwiększyła eksport do Rosji po inwazji na Ukrainę. Wskazuje na to zestawienie danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB) w nowym raporcie firmy analitycznej Corisk.

Chociaż państwa nordyckie znacznie zredukowały handel na rosyjskiej linii i na agresora nałożono surowe sankcje, eksport z kraju fiordów w maju i czerwcu utrzymywał się na niemal normalnym poziomie jak na ten czas w roku. Jednocześnie żadne z 16 europejskich państw objętych badaniem nie zwiększyło kwartalnie sprzedaży do Rosji tak bardzo, jak Norwegia po wybuchu wojny.

Mimo sankcji Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego. Następnie cała Europa nałożyła surowe sankcje na agresora, od wstrzymania handlu po zamrożenie kont bankowych oligarchów. Norwegia przystąpiła do sankcji UE mających na celu zamknięcie granic dla rosyjskiego transportu towarowego, a także zamknięcie portów dla rosyjskich statków powyżej 500 ton. Jednak rosyjskie statki rybackie wciąż mogą cumować, ponieważ kraj fiordów chce chronić współpracę w zakresie rybołówstwa na Morzu Norweskim i Morzu Barentsa.

Od lutego do czerwca 2022 r. norweski eksport wzrósł w przypadku Rosji o 7,5 proc. Od pierwszego do drugiego kwartału 2022 r. wynosi on zaś 28,5 proc. Z danych projektu OpenSanctions wynika, że ​​od 9 września aktywne są sankcje wobec Rosji w liczbie 11452. 6914 z nich weszło w życie po 22 lutego br.

Całkowity handel Norwegii z Rosją od lutego do czerwca zmniejszył się o 38,3 proc.Źródło: stock.adobe.com/licencja standardowa

Tylko cztery państwa W przypadku 16 krajów, które analizowała firma Corisk, eksport do Rosji wzrósł o 1,1 miliarda euro od kwietnia do czerwca i jest teraz w połowie drogi do „normalnego” poziomu miesięcznego (150-400 mln koron).

Z raportu wynika, że Norwegia jest jednym z zaledwie czterech państw, które zwiększyły eksport do Rosji od lutego do czerwca. Poz krajem fiordów są to Łotwa (wzrost o 67 proc.), Serbia (wzrost o 35 proc.) i Estonia (wzrost o 27 proc.). Pozostałe 12 krajów zmniejszyło handel.

Jednak w porównaniu ze średnią z czerwca w latach 2019-2021 norweski eksport spadł w czerwcu br. o 41,10 proc. Całkowity handel Norwegii z Rosją od lutego do czerwca również zmniejszył się o 38,3 proc., pokazują dane zebrane przez SSB.

Źródła: E24, Nettavisen