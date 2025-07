Erna Solberg i konserwatyści pójdą na dno? Była premier bez szans na zwycięstwo

W najnowszych badaniach opinii publicznej Jonas Gahr Støre z Partii Pracy (Ap) pozostaje liderem w rankingu preferencji na stanowisko premiera. Jego partia również notuje wzrost poparcia. Jednocześnie Partia Postępu (FrP) zbliża się wynikiem do ugrupowania rządzącego. Spektakularny spadek odnotowuje Erna Solberg i konserwatyści.

Partia Pracy z większą szansą na zwycięstwo

W tym samym badaniu przedstawiono również aktualne wyniki poparcia dla partii politycznych. Partia Pracy uzyskała 24,4 proc., co oznacza wzrost o 1,4 punktu proc. względem czerwca. Partia Postępu otrzymała 23,9 proc., zyskując 1,3 punktu proc. Konserwatyści spadli do poziomu 14,8 proc., tracąc 3,6 punktu proc. Poniżej progu wyborczego znaleźli się chadecy, sprzyjający na co dzień obozowi prawicy.



Jeśli wybory parlamentarne odbyły się na początku lipca, większość w 169-osobowym Stortingu, zdobyłaby koalicja centrolewicowa. Rząd Jonasa Gahra Støre utrzymałby się z popraciem m.in. Centrum, Zielonych, Socjalistycznej Lewicy i Czerwonych. W takim układzie ugrupowania mogą liczyć na 88 mandatów.