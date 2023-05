Dochód podstawowy dla każdego mieszkańca Norwegii i wejście do UE. Zieloni z nowymi postulatami

Partia Zielonych zorganizowała krajowe spotkanie przedstawicieli. W trakcie rozmów ujawniono nowe postulaty ugrupowania. Członkowie opowiedzieli się za wstąpieniem Norwegii do Unii Europejskiej. Domagają się także reformy systemu opieki społecznej.

Krytyką obecnych świadczeń zajęła się Lan Marie Berg, wiceprzewodnicząca Zielonych. W trakcie spotkania, które odbyło się 12-14 maja, zabrała głos w sprawie konieczności poprawy sytuacji materialnej osób pobierających zasiłki. – Otrzymują bardzo niskie świadczenia z pomocy społecznej, znacznie powyżej kwoty, która gwarantuje przeżycie. Kiedy dostają się do pracy i zarabiają trochę więcej, pomoc jest od razu zabierana – skomentowała na łamach VG. Zdaniem Berg, obecny system świadczeń socjalnych powinien być zastąpiony gwarantowanym dochodem podstawowym dla każdego obywatela. Kwota świadczenia miałaby wynosić 11 700 NOK. Krajowy Instytut Badań Konsumenckich (SIFO) wskazuje, że jest to kwota wymagana od jednej osoby na pokrycie niezbędnych miesięcznych wydatków. Według Berg wsparcie miałoby zostać stopniowo odcinane w sytuacji, gdy mieszkańcy kraju fiordów przekroczą kwotę zarobku w wysokości 23 tys. NOK miesięcznie.

Zieloni chcą Norwegii w UE

174 delegatów spośród 206 zgromadzonych opowiedziało się za przystąpieniem Norwegii do Unii Europejskiej. – Partia Zielonych będzie opowiadać się za nowymi negocjacjami z UE w celu wstąpienia Norwegii do organizacji. Umowa członkowska musi zostać zatwierdzona w drodze referendum – czytamy w przyjętym tekście. Przedstawiciele ugrupowania zwrócili uwagę, że nie należy traktować Unii Europejskiej bezkrytycznie. Jednocześnie, wstąpienie do Wspólnoty ma być priorytetowym działaniem, biorąc pod uwagę realizację założeń klimatycznych. Politycy docenili także wspólną politykę bezpieczeństwa i solidarność państw członkowskich.