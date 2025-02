Chcą zbudować ogrodzenie wzdłuż granicy z Rosją. „Obecne zabezpieczenia to za mało”

Partia Konserwatywna (Høyre) rozważy pomysł budowy ogrodzenia wzdłuż całej granicy z Rosją. Z propozycją wyszli przedstawiciele ugrupowania z okręgu Finnmark, kładąc nacisk na zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli. Ich zdaniem obecne zabezpieczenia mogą nie wystarczyć zarówno w przypadku zwiększonej agresji ze strony sąsiada, jak i potencjalnej fali uchodźców.

Władze w Finnmarku uznają obecne zabezpieczenia za niewystarczające.Źródło: Fot. BIL, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Podkreśla, że wjazd do Norwegii z Rosji powinien być niemożliwy, chyba że przez norweskie punkty kontrolne. Robertsen twierdzi, że istnieje ryzyko, że przez granicę przekroczą nowe fale uchodźców, tak to miało miejsce w 2015 r., kiedy Rosja przepuściła przez swoje terytorium nielegalnych migrantów z Azji i Afryki, a ci następnie przedostali się do Norwegii.