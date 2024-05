Ambasador Norwegii obecny na zaprzysiężeniu Putina. Dyplomacja w imię... rybołówstwa?

Podejrzewany przez Międzynarodowy Trybunał Karny o zbrodnie wojenne polityk odpowiedzialny za napaść na Ukrainę, Władimir Putin, rozpoczął piątą kadencję na stanowisku prezydenta Rosji. Podczas zaprzysiężenia mówił, że nie rezygnuje ze współpracy z Zachodem. Na Kremlu przysłuchiwali się mu nieliczni europejscy dyplomaci, przedstawiciele między innymi Francji, Grecji, Węgier, Słowacji… i Norwegii. Na sali obecny był norweski ambasador Robert Kvile. Jak uzasadniano tę kontrowersyjną decyzję?

Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych bronią swojego stanowiska. Eivin Vad Peterson z Arbeiderpartiet stwierdził w oświadczeniu dla prasy: „Na norweskim stosunku do Rosji mocno ciąży rosyjska nielegalna napaść na Ukrainę. Rosja stoi po złej stronie historii. Mimo to utrzymywanie kanałów dyplomatycznych z naszym sąsiadem leży w interesie Norwegii, zwłaszcza w trudnych czasach, aby móc uporać się z ważnymi kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa na morzu, współpracy w zakresie rybołówstwa i zarządzania granicami”.

„Od wielu lat utrzymujemy konstruktywne stosunki z Norwegią, mając na uwadze, że nasze dwa kraje łączy granica. Należy pamiętać, że tysiące radzieckich żołnierzy poświęciło swoje życie, by wyzwolić północną Norwegię od nazistów w 1944 roku. Obecnie stosunki bilateralne zostały ograniczone do minimum, a interakcja w kluczowych sprawach międzynarodowych i regionalnych została zawieszona, wliczając w to Arktykę – pomimo jej wielkiego znaczenia dla obu krajów. Nie leży to w interesie obu naszych narodów”.