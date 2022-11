Spłonął mu dom, mieszka w przyczepie bez wody i ogrzewania. Pomocy znikąd

Dwa lata temu w domu Adama wybuchł pożar, mężczyzna stracił cały dobytek. Choć budynek był ubezpieczony, Polak od ponad roku koczuje w przyczepie campingowej bez ogrzewania i dostępu do bieżącej wody. Nadal czeka bowiem na wypłatę odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, a urzędników bardziej niż Adama interesował los jego zwierząt.

W sprawie Adama, Polaka od 15 lat mieszkającego w Norwegii, napisała do nas Sylwia, jego znajoma. - Piszę do was, licząc na pomoc i nagłośnienie sprawy mojego znajomego. W marcu 2020 roku Adam w pożarze stracił swój dom, a także swój cały dorobek. Przez te dwa lata od pożaru cały czas miał nadzieję na pozytywne rozwiązanie jego sprawy, że ubezpieczalnia zapewni mu tymczasowe miejsce zamieszkania i pomoże w tej traumatycznej sytuacji. Niestety, po dwóch latach nadal nie ma decyzji z ubezpieczalni, czy wypłacą mu pieniądze za spalony doszczętnie dom. [Adam - red. ] nie może także liczyć na wsparcie finansowe - opisała nam sytuację.