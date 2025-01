Neony, ortalion i niezapomniane hity: Polonia norweska zaprasza na charytatywną imprezę karnawałową w stylu lat 90.

Za konsolą stanie DJ Gresky. stock.adobe.com/licencja standardowa

Dziś karnawał to przede wszystkim czas zabawy, balów i koncertów, więc w wielu miejscach na świecie organizowane są tematyczne imprezy i festiwale, które łączą tradycję z nowoczesnością. Również w Norwegii odbędzie się karnawałowe wydarzenie, jednak to, co wyróżnia je na tle pozostałych to fakt, że w szczytnym celu organizuje je Polonia.

W sobotę 22 lutego organizacja Love Dance Help zaprasza na „ Kolorowe Lata 90-te, Back to the 90’s ”. To już kolejna edycja wydarzenia, które od lat przyciąga miłośników tańca, dobrej zabawy i charytatywnych inicjatyw. Jak zawsze cały dochód z balu oraz loterii fantowej zostanie przeznaczony na wsparcie potrzebujących.

Kolorowo, tanecznie, charytatywnie Impreza odbędzie się w Norrøna House w Lysaker. Organizatorzy zachęcają do przygotowania neonowych strojów, szalonych makijaży i LED-owych gadżetów, bo bal karnawałowy w stylu lat 90. to idealna okazja, by zaszaleć i poczuć ducha tej barwnej dekady.

Za konsolą stanie DJ Gresky i to on stworzy okazje do podbicia parkietu w rytm energetycznych przebojów. W cenie biletu (450 koron) organizatorzy zapewniają także bogaty bufet, a bar czynny do godziny 02:30 zaoferuje szeroki wybór napojów. Nie zabraknie i loterii fantowej z atrakcyjnymi nagrodami. Dochód z niej, podobnie jak z samego balu, w całości wesprze cel charytatywny, który organizatorzy ogłoszą wkrótce.

Wstęp tylko dla osób pełnoletnich (18+). Obowiązuje zakaz wnoszenia własnego alkoholu. Liczba miejsc ograniczona. Norrøna House w Lysaker to miejsce, do którego można z łatwością dotrzeć transportem publicznym, a dla zmotoryzowanych dostępny jest parking (częściowo bezpłatny, częściowo płatny). W pobliżu można również znaleźć darmowe miejsca parkingowe.

Bilety można zakupić pod linkiem: