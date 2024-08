Zagrają w siatkówkę, żeby wesprzeć polskie domy dziecka: charytatywny turniej czeka na kibiców

Do zawodów zgłosiło się 20 ekip. Love Dance Help/materiały prasowe

Już w tę niedzielę odbędzie się szósta edycja charytatywnego turnieju siatkarskiego organizowanego przez grupę Love Dance Help. Dochód z imprezy, która będzie miała miejsce na Koll Arenie w Oslo, pomysłodawcy przekażą na zakup strojów sportowych dla dzieci z domów dziecka w Polsce.

Rodzinny piknik

Zgodnie z zasadami siatkówki plażowej drużyny mają składać się z dwóch osób, jednak w przypadku tego turnieju płeć nie gra roli. Do zawodów zgłosiło się 20 ekip, które przydzielono do czterech grup: A, B, C i D. Już wiadomo, jacy rywale zmierzą się ze sobą w pierwszej fazie gry.