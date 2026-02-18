Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Polacy w Norwegii

Natychmiastowa pomoc w kryzysie — praktyczna mapa zasobów w Norwegii dla polskich rodzin

MojaNorwegia

18 lutego 2026 08:19

Kopiuj link
Natychmiastowa pomoc w kryzysie — praktyczna mapa zasobów w Norwegii dla polskich rodzin

Mapa kryzysowa Norwegii (NO) MojaNorwegia

W odpowiedzi na potrzeby polskich rodzin, dzieci i młodzieży mieszkających w Norwegii przygotowano Mapę kryzysową Norwegia (NO) — bezpłatny, praktyczny przewodnik po kluczowych kontaktach i działaniach w sytuacji kryzysowej.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Tłumacz norweski online

Wylewki samopoziomujące i żywice epoksydowe.

Zarejestruj się w Kościele katolickim w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia


Mapa kryzysowa to prosty, aktualizowany co 3 miesiące zestaw informacji z numerami alarmowymi, infoliniami 24/7 i wskazówkami „co robić najpierw”, który ma ułatwić szybkie odnalezienie pomocy w norweskim systemie wsparcia. Jest dostępna online bez rejestracji, a jej celem jest zredukowanie bariery informacyjnej i językowej, która często utrudnia podjęcie szybkiej interwencji, zwłaszcza gdy chodzi o trudne emocje, stres, kryzysy psychiczne czy obawy o bezpieczeństwo bliskich.
Zawarte tam informacje obejmują m.in.:
  • numery alarmowe, takie jak 113 i 116 117, dla pilnej pomocy medycznej lub kryzysowej,
  • infolinie i czaty dostępne 24/7, oferujące wsparcie emocjonalne i rozmowy pomocowe,
  • praktyczne wskazówki, jak postępować w różnych sytuacjach kryzysowych, także z uwzględnieniem bariery językowej — z możliwością skorzystania z tłumacza lub wsparcia w języku polskim.
Mapa jest skierowana nie tylko do rodzin, ale także do nauczycieli i szkół — jako „ściąga” ułatwiająca szybkie reagowanie w trudnych momentach życia ucznia. Dzięki regularnym aktualizacjom link do materiału stanowi stabilne źródło aktualnych kontaktów pomocowych.
Mapa kryzysowa Norwegii
Dostęp do materiału jest bezpłatny i nie wymaga logowania.
0
0
0
0
0
Twój polski terapeuta w Norwegii
Daria Worytko i Weronika Bauer - terapia indywidualna i dla par. Oslo lub online
reklama

Moja Norwegia poleca

Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Pedzik transport Opony Masaż
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Szkolenia Online 96015 Polski Psychotraumatolog w Oslo Stillas utleie As ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.