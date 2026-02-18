Natychmiastowa pomoc w kryzysie — praktyczna mapa zasobów w Norwegii dla polskich rodzin

Mapa kryzysowa Norwegii (NO) MojaNorwegia

W odpowiedzi na potrzeby polskich rodzin, dzieci i młodzieży mieszkających w Norwegii przygotowano Mapę kryzysową Norwegia (NO) — bezpłatny, praktyczny przewodnik po kluczowych kontaktach i działaniach w sytuacji kryzysowej.

Mapa kryzysowa to prosty, aktualizowany co 3 miesiące zestaw informacji z numerami alarmowymi, infoliniami 24/7 i wskazówkami „co robić najpierw”, który ma ułatwić szybkie odnalezienie pomocy w norweskim systemie wsparcia. Jest dostępna online bez rejestracji, a jej celem jest zredukowanie bariery informacyjnej i językowej, która często utrudnia podjęcie szybkiej interwencji, zwłaszcza gdy chodzi o trudne emocje, stres, kryzysy psychiczne czy obawy o bezpieczeństwo bliskich.

numery alarmowe , takie jak 113 i 116 117, dla pilnej pomocy medycznej lub kryzysowej,

, takie jak 113 i 116 117, dla pilnej pomocy medycznej lub kryzysowej, infolinie i czaty dostępne 24/7, oferujące wsparcie emocjonalne i rozmowy pomocowe,

praktyczne wskazówki, jak postępować w różnych sytuacjach kryzysowych, także z uwzględnieniem bariery językowej — z możliwością skorzystania z tłumacza lub wsparcia w języku polskim. Zawarte tam informacje obejmują m.in.:

Mapa jest skierowana nie tylko do rodzin, ale także do nauczycieli i szkół — jako „ściąga” ułatwiająca szybkie reagowanie w trudnych momentach życia ucznia. Dzięki regularnym aktualizacjom link do materiału stanowi stabilne źródło aktualnych kontaktów pomocowych.

Dostęp do materiału jest bezpłatny i nie wymaga logowania.