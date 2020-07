II tura wyborów prezydenckich: wysłano wszystkie pakiety wyborcze

Już 12 lipca II tura wyborów prezydenckich. /zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa/Tomasz Warszewski

Do II tury wyborów prezydenckich zgłosiło się w Norwegii o 5 tysięcy Polaków więcej niż do I, informuje Ambasada RP. W sumie w kraju fiordów zagłosuje ok. 19 tys. polskich obywateli. Wczoraj wysłano do nich wszystkie pakiety wyborcze.

Zamieszczamy komunikat Wydziału Konsularnego:



Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo uprzejmie informuje, iż do spisu wyborców sporządzonego przez konsula na I turę wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na II turę głosowania w czterech obwodach głosowania utworzonych na terenie Królestwa Norwegii w Okręgu konsularnym w Oslo dopisało się dodatkowo ponad 5000 wyborców. Wzór Karty wyborczej na II turę wyborów został przekazany konsulatom przez Okręgowa Komisję wyborczą w dniu 30.06.20r

W dniu 02.07.2020 r w godzinach porannych, za pośrednictwem poczty norweskiej zostały wysłane do Wyborców wszystkie pakiety wyborcze, (w sumie znacznie ponad 18 700 pakietów wyborczych).



Apelujemy do Wyborców o niezwłoczne odsyłanie kopert zwrotnych na adres zwrotny konsula.

Podkreślamy, iż Koperta zwrotna z zawartością koperty z kartą do glosowania oraz osobno załączonego oświadczenia powinna zostać odesłana do konsula pocztą lub przesyłką kurierską. Koperta zwrotna może też zostać doręczona osobiście przez wyborcę lub przez osobę pośredniczącą na adres podany na kopercie zwrotnej, tj. na adres Ambasady RP w Oslo: Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo, do dnia 10.07.2020 r. w godzinach pracy urzędu (od 8:00 do 17:00), natomiast w dniu 10.07.2020 r. w godz. od 8:00 do 24:00 (prosimy dzwonić domofonem przy furtce).

Liczy się data doręczenia koperty zwrotnej do konsula, a nie data nadania przesyłki.

Koperty zwrotne, dostarczone za pośrednictwem poczty lub kuriera do konsula (do skrzynki pocztowej) w dniu 12.07.2020 r. do czasu zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 zostaną przekazane przez konsula Obwodowym Komisjom Wyborczym do zakończenia głosowania.

Kiedy głos jest nieważny? Błędy najczęściej popełniane przez Wyborców w I turze wyborów, skutkujące nieważnością oddanego głosu:



- włożenie oświadczenia do koperty zawierającej kartę do głosowania; w kopercie zwrotnej (dużej) winna znaleźć się osobno koperta z kartą do głosowania (mała) oraz osobno oświadczenie



- instrukcja: należy dokładnie zaznajomić się z jej treścią i stosować się do jej wskazań; nie jest to dokument, który należy odesłać z umieszczeniem na niej informacji (jak w oświadczeniu)



- jedna koperta zwrotna (duża) powinna zawierać jedno oświadczenie oraz jedną kopertę (małą) z kartą do głosowania



- kilka osób może wysłać 1 przesyłką pocztową kilka kopert zwrotnych (wraz z zawartością)



- koperta (mała) z kartą do głosowania nie może zostać przekazana bez włożenia jej do dużej koperty zwrotnej, w której ponadto musi znajdować się oświadczenie.



Ponadto: Możliwe jest wysłanie przez grupy wyborców 1 przesyłki pocztowej (kurierskiej, ekspresowej), zawierającej ich koperty zwrotne (z zawartością j/w).