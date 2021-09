Aplikacja, która pomoże rodzicom dwujęzycznego dziecka. Wynalazek polskich badaczy

Badacze porównają wczesny rozwój językowy polskich dzieci jedno- i dwujęzycznych w zakresie wypowiadania pierwszych słów, rozwoju słownictwa, składania pierwszych zdań i rozwoju gramatyki./ zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa/candy1812

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z badaczami z Oslo Metropolitan University, Universitetet i Oslo, Lancaster University i Cambridge University, opracowali aplikację mobilną do obserwowania najwcześniejszego rozwoju językowego dzieci. „StarWords – every word counts” to pierwsza taka aplikacja stworzona w Polsce.

– Nasz projekt pomoże precyzyjnie wskazać wiek pierwszych osiągnięć, czyli wystąpienie pierwszych słów i pierwszych wypowiedzi wielowyrazowych, w mowie dzieci jedno- i wielojęzycznych oraz określić czynniki związane ze środowiskiem językowym, które na te osiągnięcia wpływają. Chcemy także, żeby wyniki badania były podstawą do formułowania rekomendacji dla rodziców i profesjonalistów zajmujących się małymi dziećmi. Aby osoby te mogły skutecznie wspierać rozwój językowy jedno- i wielojęzycznych dzieci – wyjaśnia prof. Ewa Haman, kierownik projektu.

Internetowy dzienniczek StarWords – every word counts, jak informują jej twórcy, przypomina internetowy dzienniczek mowy, a rodzice, po podaniu podstawowych informacji o dziecku, takich jak np. płeć, data urodzenia, języki dziecka, mogą od razu zacząć wpisywać nowe gesty, słowa i zdania wypowiadane przez nie.



W zamian za aktywność w aplikacji rodzice otrzymują dostęp do ciekawych materiałów na temat rozwoju dziecka: podcastów z naukowcami, artykułów, otrzymują też spersonalizowane kolorowanki ze słów dziecka i vouchery do internetowej księgarni EMPIK. Aby ułatwić rodzicom systematyczność, aplikacja wysyła regularne powiadomienia.

Z korzyścią dla dzieci i nauki



Badacze, dzięki pozyskanym danym, porównają więc wczesny rozwój językowy polskich dzieci jedno- i dwujęzycznych (a także trójjęzycznych) w zakresie wypowiadania pierwszych słów, rozwoju słownictwa, składania pierwszych zdań i rozwoju gramatyki. Aplikacja jest narzędziem w projekcie StarWords , który szczegółowo bada wczesny rozwój językowy dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych, zwłaszcza tych mieszkających w Norwegii i Wielkiej Brytanii, gdzie występują duże skupiska polonijne. Chodzi o to, by zbadać, jak dzieci dwujęzyczne przyswajają oba swoje języki oraz w jakim stopniu i w jaki sposób proces rozwoju dwujęzycznego różni się od rozwoju jednojęzycznego dla języka polskiego, informują naukowcy.Badacze, dzięki pozyskanym danym, porównają więc wczesny rozwój językowy polskich dzieci jedno- i dwujęzycznych (a także trójjęzycznych) w zakresie wypowiadania pierwszych słów, rozwoju słownictwa, składania pierwszych zdań i rozwoju gramatyki.

Dotychczasowe badania w większości opierały się na papierowych kwestionariuszach lub wywiadach z rodzicami, jednak z uwagi na trudności logistyczne takie badania mają tylko kilka punktów pomiarowych, jak np. spotkania z rodzicami raz na pół roku. Dzięki tej specjalnie stworzonej aplikacji mobilnej, rodzic może raportować postępy językowe dziecka na bieżąco, wtedy gdy mu wygodnie, a badacze zbierają dane, które trafniej i rzetelniej odwzorowują rozwój językowy dziecka, czytamy w informacji prasowej UW.

Aplikację można bezpłatnie pobrać z Google Play Store (na Androida) i z Apple App Store (na iOSa). Postępy w badaniu można śledzić w mediach społecznościowych zespołu badawczego MultiLADA: na Postępy w badaniu można śledzić w mediach społecznościowych zespołu badawczego MultiLADA: na Instagramie oraz na Facebooku