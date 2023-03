Raport „niezrównoważonego rozwoju”. Te rzeczy przeszkadzają Norwegii troszczyć się o klimat

Agencja społeczna Geelmuyden Kiese oraz firma Deloitte przygotowały norweski raport „niezrównoważonego rozwoju”. Wskazały 10 przeszkód, które kraj fiordów powinien zlikwidować, by zadbać o klimat. Przypomniały także, że do 2030 roku Norwegia zobowiązała się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

10 przeszkód stojących na drodze Norwegii do zrównoważonego rozwoju: 1. System niedostosowany do gospodarki o obiegu zamkniętym – m.in. konieczność wielokrotnego płacenia podatków i opłat (np. VAT-u) za ten sam produkt, 2. Słaba infrastruktura do recyklingu tworzyw sztucznych, 3. Powolny rozwój nowych źródeł energii, 4. Brak inwestycji w infrastrukturę wodorową, 5. Nieuwzględnianie małych i średnich przedsiębiorstw w programach zmian, 6. Brak przepisów warunkujących marnowanie żywności, 7. Brak planów opisujących efektywność energetyczną budynków, 8. Słaby transport publiczny w skali kraju, 9. Brak systemu kaucyjnego dla produktów elektronicznych, 10. Brak programu wsparcia dla infrastruktury wyłapującej i składującej dwutlenek węgla.

To nie pierwszy raport informujący, że starania Norwegii dotyczące spełnienia założeń klimatycznych do 2030 roku okazują się zbyt słabe. W kwietniu 2022 roku podobny dokument opublikowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Badacze instytucji stwierdzili, że Norwegii daleko do osiągnięcia nawet pierwotnego celu 40-procentowej redukcji ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Jeszcze trudniejsze do osiągnięcia mają być plany 55 proc. redukcji. W obecnym tempie zmian badacze widzą szansę likwidacji 20 proc. spalin wydobywanych przez norweskie społeczeństwo.



Źródła: Geelmuyden Kiese, Deloitte, OECD, MojaNorwegia.pl