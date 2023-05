Norwegia ma nowy aktywny wulkan. Leży w głębinach Morza Barentsa i „oddycha” metanem

Naukowcy z Norweskiego Uniwersytetu Arktycznego (UiT) we współpracy z REV Ocean odkryli nowy wulkan przy wyspie Bjørnøya na Morzu Barentsa. Znajduje się on na głębokości 400 metrów i będzie nosił nazwę Borealis Mud Volcano.

Wulkan Błotny Borealis zlokalizowano w południowo-zachodniej części Morza Barentsa, około 70 mil morskich na południe od Bjørnøya. Odkrycia dokonano 7 maja 2023. To drugi aktywny wulkan błotny, jaki kiedykolwiek znaleziono w wodach Norwegii. Drugim jest Håkon Mosby, odkryty w 1995 roku. Leży na głębokości 1250 m na południe od Svalbardu. Nowo odkryty obszar wulkaniczny ma około 300 metrów szerokości i 25 metrów głębokości. Z wnętrza ziemi uwalnia błoto, płyny i gazy. Zdaniem naukowców zapewni to nowy wgląd w naukę o naszej planecie. Sam wulkan leży wewnątrz krateru o szerokości około 300 metrów i głębokości 25 metrów i jest najprawdopodobniej wynikiem naturalnej eksplozji, która nagle uwolniła ogromne ilości metanu krótko po ostatniej epoce lodowcowej 18 tys. lat temu.

Będą kolejne odkrycia?

Według zespołu badawczego takie osobliwe wulkany dostarczają wskazówek co do środowisk, które istniały na Ziemi w przeszłości.



Na terenie Norwegii istnieje również aktywny wulkan na lądzie. To Beerenberg na wyspie Jan Mayen. Naukowcy eksplorujący obszary morskie między Jan Mayen a Svalbardem odkryli jednak, że wokół Beerenberg istnieją podwodne formy, których erupcje mogą sprawić, że skały wkrótce się wynurzą i nie będzie on jedyny.





Źródła: UiT, NTB, NRK