Chcą odwołania wiosennych egzaminów szkolnych. To szansa na normalną naukę do wakacji

Po rozpatrzeniu sprawy we współpracy z Urzędem ds. Edukacji (Udir) norweski rząd proponuje odwołać wszystkie egzaminy zwykłe dla uczniów szkół ponadpodstawowych wiosną 2022 roku. Egzaminy prywatne, zawodowe i czeladnicze odbędą się, podobnie jak w ubiegłym roku, informuje Ministerstwo Edukacji w najnowszym komunikacie.

Jeśli mają zostać osiągnięte pozytywne skutki anulowania egzaminów, oficjalna decyzja w ich sprawie musi zostać podjęta w lutym. – To nie jest wiadomość, że uczniowie mogą się zrelaksować, wręcz przeciwnie. To próba, by dać im czas na normalną naukę i współpracę szkołą, aż do wakacji – mówi minister edukacji Tonje Brenna. To również okazja dla nauczycieli, by w spokoju dokończyć program nauki zamiast teraz skupiać się na przygotowaniu jedynie pod kątem egzaminów.