Saga o Geralcie już wkrótce w norweskich księgarniach: znamy datę premiery „Wiedźmina” nad fiordami

Popularna seria książek Andrzeja Sapkowskiego doczekała się także norweskiego tłumaczenia. Literacką wersją perypetii Geralta z Rivii, które stały się inspiracją do powstania zarówno gier, jak i ekranizacji, zajęło się nad fiordami wydawnictwo Gyldendal. Volveren – bo tak Norwegowie będą mówić na Wiedźmina – pojawi się w księgarniach już 24 września.

Wiedźmin dał się poznać szerszej publiczności już w latach 90., kiedy Sapkowski zaczął wydawać kultową już sagę. Chociaż same książki zyskały wielu fanów na całym świecie, do popularności występujących w niej postaci z Geraltem na czele przyczyniła się kilkuczęściowa gra produkcji CD Projekt, a prawdziwy boom nastąpił pod koniec 2019 roku wraz z premierą pierwszego sezonu The Witcher na Netfliksie.

Wkrótce kolejna część

Geralt to (wiedźmin) volver – człowiek, którego ciężki trening, magiczne napoje i mutacje uczyniły łowcą potworów i zimnokrwistym wojownikiem. Jeździ od wioski do wioski, aby zabijać monstra i demony, które pustoszą ziemię. Jednak nie wszystko, co wygląda złowieszczo, jest złe – i nie wszystko, co wydaje się nieszkodliwe, jest dobre – brzmi fragment opisu na stronie wydawnictwa.