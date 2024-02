Romantyczne pejzaże, proza życia czy mroczny świat baśni? Zima oczami norweskich malarzy

Zima to nie tylko krajobrazy. To także ludzie, jak choćby mały, ubogi chłopiec z Kristianii (czyli, wedle współcześnie obowiązującej nazwy, Oslo) na obrazie naturalisty Erika Werenskiolda. Widzimy szczęśliwego (nawet jeśli tylko przez chwilę) chłopczyka i jego sfatygowane sanki zrobione ze starej deski. To czysta radość… i już nie aż tak czysty śnieg.