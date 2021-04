Polskie i norweskie akcenty na 93. ceremonii wręczenia Oscarów

Artyści i filmowcy z Norwegii oraz Polski nie zawładną zbliżającą się galą Oscarów 2021. Żaden z proponowanych przez państwa filmów nie zakwalifikował się do rywalizacji w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Nie oznacza to, że Polska i Norwegia nie mają szans na statuetkę.

Szansę na statuetkę otrzyma także Do not split. Norwesko-amerykańska produkcja jest krótkometrażowym filmem dokumentalnym. Opowiada o protestach w Hongkongu. Została wyreżyserowana przez Andersa Hammera, norweskiego dziennikarza i dokumentalistę. Film został wyprodukowany przez Field of Vision przy wsparciu Fritt Ord i Viken Filmsenter. Polską nadzieją na Oscara jest Dariusz Wolski. Został nominowany w kategorii Najlepsze Zdjęcia. Operator pracował przy produkcji Nowin ze świata.



Poniżej: Internetowa wersja filmu Do not split.