Norweska hipokryzja opisana w książce. "Bohaterowie klimatu, a budują bogactwo na ropie"
23 października 2025 15:05
Dziennikarka zwraca uwagę, że trudno łączyć rolę obrońcy klimatu z zarabianiem na paliwach kopalnych. Materiały prasowe Bonnier Norsk Forlag
Szwedzka dziennikarka wytyka norweską hipokryzję
Norwegia to klimatyczny oszust?
Norweskojęzyczne wydanie „Norgesparadokset” jest tłumaczone przez Kristin Valla i już dostępne w Norwegii. W październiku autorka uczestniczy w kilku festiwalach i konferencjach w Norwegii, gdzie zaprosi do rozmów o tematach poruszonych w książce.
Raport Norwegia
