  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Norweska hipokryzja opisana w książce. "Bohaterowie klimatu, a budują bogactwo na ropie"

Redakcja

23 października 2025 15:05

Kopiuj link
Norweska hipokryzja opisana w książce.

Dziennikarka zwraca uwagę, że trudno łączyć rolę obrońcy klimatu z zarabianiem na paliwach kopalnych. Materiały prasowe Bonnier Norsk Forlag

Szwedzka dziennikarka śledcza Lisa Röstlund podejmuje się dogłębnej analizy działalności naftowej w Norwegii, w swojej książce zatytułowanej „Norgesparadokset”. Publikacja stawia pytanie, jak kraj, który zbudował znaczną część swojego dobrobytu na ropie i gazie, może jednocześnie przedstawiać siebie jako lidera ochrony klimatu.
FHI - Badanie zdrowia publicznego w Norwegii
Reklama
W książce Röstlund bada, w jakim stopniu bogactwo czerpane z m.in. Morza Północnego uczyniło Norwegów jednych z najszczęśliwszych ludzi świata i jednocześnie najbardziej uzależnionych od ropy i gazu. Autorka ukazuje, że polityka energetyczna Norwegii stanowi rodzaj globalnej sprzeczności: z jednej strony dążenie do zrównoważonego rozwoju, z drugiej – świadomość, że rezygnacja z wydobycia mogłaby oznaczać utratę części dobrobytu.

Szwedzka dziennikarka wytyka norweską hipokryzję

Röstlund odwiedza społeczności przybrzeżne, które coraz silniej odczuwają skutki zmian klimatycznych. Rozmawia z młodymi ludźmi tracącymi wiarę w zieloną transformację, a także obserwuje luksusowy konsumpcjonizm podczas konferencji klimatycznej ONS (Offshore Northern Seas). Przygląda się skutkom lawiny w Gjerdrum – miejsca, które stało się symbolem niepewności osadzonej w gospodarce opartej na wydobyciu.

Norwegia to klimatyczny oszust?

Książka wywołuje debatę, stawiając fundamentalne pytania: czy Norwegia może jednocześnie być wzorem i „klimatycznym złoczyńcą”? A jeśli tak — co to oznacza dla tożsamości narodowej i dla przyszłości kraju? Lisa Röstlund znana jest ze swoich śledczych publikacji — wcześniej opublikowała książkę „Skogslandet” w 2022 roku, poświęconą szwedzkiemu przemysłowi drzewnemu.

Norweskojęzyczne wydanie „Norgesparadokset” jest tłumaczone przez Kristin Valla i już dostępne w Norwegii. W październiku autorka uczestniczy w kilku festiwalach i konferencjach w Norwegii, gdzie zaprosi do rozmów o tematach poruszonych w książce.
