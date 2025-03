Nietypowe wsparcie dla Ukrainy? Norwegowie przekażą… kamień runiczny

Kamień runiczny z Alstad to liczący 2,7 metra wysokości głaz. wikimedia.commons/ Skadinaujo/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/

Pamiątka po wikingach nad samym Dnieprem? To wspólny projekt Ukraińców i Norwegów, jeden ze skutków jesiennej wizyty norweskiego ministra spraw zagranicznych w Ukrainie.

Jednym ze świadectw tego stanu rzeczy jest kamień runiczny z Alstad. To liczący 2,7 metra wysokości głaz. Prócz rysunków przedstawiających przypuszczalnie scenę polowania znajdują się na nim dwie inskrypcje runiczne. Jedna z nich upamiętnia Thoralda, który zginął tysiąc lat temu. Brzmi ona:

Gdzie tu Ukraina? Wszędzie, wszystkie wymienione miejsca to dziś jej części. Pod słowem „Gardhar” kryje się sam Kijów. A „Vitaholm” to Wityczew, jedna z podkijowskich wsi. I właśnie tam powędruje niedługo kopia kamienia z Alstad.

Będzie to dar od narodu norweskiego dla ukraińskiego. Takie symboliczne gesty jak przekazanie kopii średniowiecznego kamienia runicznego można postrzegać jako wsparcie Ukrainy w trwającej wojnie. Rosja uważa przecież, że Ukrainy nie ma, że to nie pełnoprawny, osobny byt. Że to część Rosji („rosyjska” ich zdaniem była też Ruś Kijowska). Ukraińcy są przeciwnego zdania. I walczą dziś także poprzez podkreślanie, że oprócz teraźniejszości i przyszłości mają także przeszłość. Długą przeszłość.