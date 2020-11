Miliard koron, by ratować życie kulturalne

Rząd przeznaczy w sumie miliard koron na rozwój sektora kultury w Norwegii, poinformował 19 października na konferencji prasowej minister kultury i równości płci Abid Q. Raja. - To oznacza więcej sztuki i kultury dla nas, ale także więcej pracy i dochodów dla tych, dla których sektor ten jest źródłem utrzymania - dodał.

Resort wdroży program, który podczas pandemii koronawirusa ma stymulować życie kulturalne, a co za tym idzie - pomóc wszystkim pracującym w sektorze kultury. Dzięki decyzji ministerstwa organizatorzy będą mogli wnioskować o zwrot kosztów poniesionych na organizację danego wydarzenia, jak np. gaże artystów, pensje podwykonawców, opłacenie niezbędnych kosztów itp.



Z ok. miliarda koron 500 mln NoK zostanie przeznaczone na organizację wydarzeń kulturalnych, 200 NOK - na rekompensaty za dla organizatorów i podwykonawców. Oprócz tej tego z całej puli m.in. 55 mln koron trafi zaś do Norweskiego Instytutu Filmowego, 50 mln NOK do Norweskiego Funduszu Kultury, 17 mln NOK na zakup dzieł sztuki w 14 norweskich muzeach.



Poniżej: resort kultury chce, by w tym roku wszystkie zaplanowane koncerty bożonarodzeniowe mogły się odbyć zgodnie z harmonogramem (z zachowaniem odpowiednich środków kontroli infekcji).