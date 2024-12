Absolutny rekord na norweskim rynku sztuki: obraz sprzedano za 36 000 000 koron

W Norwegii padł aukcyjny rekord. Obraz Theodora Kittelsena Kvitebjørn kong Valemon sprzedano za 36 milionów koron. Poprzedni rekord norweskich aukcji sztuki (14 milionów za Andersnatten w 2020 roku) również należał do Kittelsena. Dlaczego aż tak się go ceni?

Theodor Kittelsen (1857-1914) to jeden z najciekawszych norweskich artystów plastyków (choć miał na koncie i – ilustrowane przez siebie samego – dokonania pisarskie). Tym niemniej jego sytuacja finansowa właściwie nigdy nie zapewniała mu poczucia bezpieczeństwa. Bajońskie sumy za dzieła Kittelsena zaczęły się pojawiać długo po jego śmierci…

Sprzedany w ostatnich dniach obraz to pochodząca z 1912 roku barwna wersja czarno-białego rysunku z roku 1907, stanowiącego jedną z ilustracji baśni Król Valemon zaklęty w białego niedźwiedzia. Tekst ten po raz pierwszy ukazał się drukiem w 1871 roku, w kontynuacji zbioru baśni ludowych Norske Folkeeventyr, jednego z kanonicznych dzieł literatury norweskiej – można zaryzykować nawet stwierdzenie – kamienia węgielnego tamtejszej tożsamości narodowej.

Baśń opowiada o perypetiach dziewczyny wiążącej się z księciem-niedźwiedziem polarnym i, by dotrzeć do pełni szczęścia, przebywającej naprawdę długą drogę. Obraz Kittelsena przedstawia ten moment: „chwyciła go za kudły, wskoczyła mu na grzbiet i mocno się trzymała. Wędrowali tak przez jary, góry i pagórki, przez lasy i gęste zarośla”. Jedna z pomocnic wyposaży bohaterkę w sprzęt godny prawdziwej wojowniczki staczającej bój z przeciwnościami losu: „każę mu wykuć dla ciebie szpony na ręce i nogi, abyś spróbowała przebyć tę górę”. Dzielnej dziewczynie uda się w końcu pokonać złą czarownicę – uwolni ukochanego spod wiedźmich wpływów. Protagonistka jest tu więc postacią o wiele bardziej aktywną niż mogąca kojarzyć się z tą opowieścią tytułowa bohaterka „Pięknej i Bestii”.