Wyjątkowa restauracja w samym środku „oka łososia”. Otwarcie wiosną 2023

Niebawem w Rosendal swoje podwoje otworzy wyjątkowa restauracja - mieści się bowiem w środku tzw. oka łososia, największej na świecie pływającej instalacji artystycznej. Jak zachęcają restauratorzy, 24 gości każdego wieczora odbędzie niezapomnianą podróż - nie tylko kulinarną. Najpierw bowiem opłyną łodziami fiord, następnie czeka na nich 18-daniowe degustacyjne menu.

Menu jak opowieść

Szefowa kuchni, Anika Madsen, znana jest w branży ze swojej pasji do odkrywania nowych składników z morza i zaangażowania w zrównoważony rozwój akwakultury. - Wykorzystywanie mniej znanych składników [w kuchni - red.] zawsze było mi bliskie. Jeśli odkryję składnik, który doprowadzi do bardziej ekologicznej przyszłości, nie boję się przekraczać granic. Ale aby przekonać ludzi, żeby coś lubili, musi to smakować naprawdę dobrze – mówi Madsen. Bo potrawy w Iris będą jak opowieść - o wyzwaniach i zagrożeniach dla globalnego systemu żywnościowego, ale także o pomysłach i propozycjach przyszłych innowacji, wykorzystaniu tego, co daje morze.



Madsen, Dunka, która przez ostatnie lata pracowała jako szefowa kuchni w najlepszych restauracjach w Kopenhadze, mówi, że norweskie wybrzeże pozwala odkrywać cały wszechświat pod powierzchnią wody, o którym w Kopenhadze mogła tylko pomarzyć. - Ten region oferuje jedne z najczystszych i najbardziej ekscytujących produktów z owoców morza na świecie. Szczególnie nie mogę się też doczekać pracy z lokalnymi produktami i składnikami, takimi jak dziczyzna czy owcze mleko - opowiada.