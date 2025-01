Norweski przepis na walkę ideową: jak rozpętał się wielki spór o owsiankę

Zamiast leadu – przestroga. Niech Szanownych Czytelników nie zwiodą przyprawy, łyżeczka komizmu i szczypta ironii. Jedzenie to poważna sprawa. Dlatego serwujemy artykuł pokazujący, co ze świadomością wagi kulinariów w życiu społecznym zrobiła norweska elita intelektualna drugiej połowy XIX wieku.

Wszystko zaczęło się od tego, że w 1864 roku, pod pseudonimem, wydał książkę o tematyce kulinarnej, zatytułowaną Fornuftigt Madstel (pol. Rozsądne odżywianie). Zarzucił tam między innymi niekompetencje norweskim gospodyniom domowym. Wyposażony w wiedzę biologiczno-chemiczną (nie bez słuszności) uznał, że dodawanie mąki do owsianki już po jej ugotowaniu sprawia, że potrawę trudniej strawić. A tym samym – można by jej przygotowanie zoptymalizować w imię poprawy przyswajalności substancji odżywczych. Był to najgłośniejszy punkt prasowej i naukowej debaty, która trwała… wiele lat (i dotyczyła również innych aspektów narodowej diety).

Co kuchnia, to przepis. Sposoby na przygotowanie norweskiej potrawy grøt można mnożyć.flickr.com/ Jørgen Schyberg/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Wyobraźmy sobie taki gest w ich wykonaniu (mimo że nie brały udziału w debacie publicznej tamtego czasu). Umączone mogły być. Umęczone stanem opinii publicznej już niekoniecznie. To nie one czytały wtedy periodyki, na łamach których toczyła się ta dyskusja. Być może argumenty perorujących ponad ich głowami panów nawet do kobiet, do kuchni, nie docierały…