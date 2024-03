Znany ekonomista zaskakuje. Chce płacić ludziom mieszkającym na północy Norwegii

Znany i często kontrowersyjny ekonomista Jan Ludvig Andreassen zaprezentował nowy pomysł, który miałby powiększyć populację północnej Norwegii. Przedstawiciel Eika Gruppen chce, by każda pracująca w regionie osoba otrzymywała od państwa 100 tys. NOK.

– Musimy odwrócić uwagę od kosztownych projektów infrastrukturalnych i dotyczących akumulatorów, a raczej skłonić ludzi do przenoszenia się do północnej Norwegii – stwierdził Andreassen w rozmowie z redakcją Minervy. – Prawdopodobnie znajdzie się wielu chętnych, by żyć jak Lars Monsen [norweski poszukiwacz przygód i dziennikarz – red.] w Finnmarku. Dajmy im na to pieniądze – dodaje ekonomista.



Linię dopłat umieścił w gminie Værnes w Trøndelag. We wskazanym przez niego obszarze trzech północnych okręgów Norwegii oraz północnej części Trøndelag żyje 650 tys. osób. Uwzględniając mniej zurbanizowane obszary, bez metropolii Tromsø, Bodø i Alta, populacja spadnie do 500 tys. osób. – Możemy zacząć od wsparcia w wysokości 20-30 tys. NOK i stopniowo je zwiększać. Tak długo, aż osiągniemy pożądany wzrost liczby ludności – puentuje.