Zmiany w obostrzeniach regionalnych: „Wskaźnik zakażeń w niektórych gminach pozostaje wysoki”

Rada Ministrów zdecydowała, że w gminach Bamble, Porsgrunn i Skien kontynuowane będą środki regionalne poziomu B, przeznaczone dla miejscowości z wysokim wskaźnikiem infekcji. – Chociaż nie obserwujemy już wzrostu zakażeń, ogólna sytuacja epidemiczna w gminach Grenland wciąż jest trudna. Dlatego rząd postanowił utrzymać środki z poziomu B – poinformował minister zdrowia Bent Høie. Obostrzenia będą obowiązywały do trzeciego czerwca.Wyraźną poprawę zaobserwowano w gminach Viken. Od 22 maja środki regionalne przestaną obowiązywać w Drammen, Bærum oraz Lier. Obostrzenia poziomu B zostaną utrzymane w Lørenskog i Ullensaker. Przejście z poziomu B do poziomu C obejmie gminy Lillestrøm, Nordre Follo, Rælingen i Ås. Zmiany obowiązują do 25 maja.