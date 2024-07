Zanieczyszczenie wody pitnej w Oslo. 100 000 mieszkańców musi gotować kranówkę

Władze Oslo zwracają się do wszystkich mieszkańców dzielnicy Søndre Nordstrand, Nordre Follo oraz części Nordstrand i Østensjø o gotowanie wody pitnej. Powodem są wyniki rutynowych badań, które mogą wskazywać na zanieczyszczenie wody pitnej w stacji uzdatniania wody Skullerud. Może ono powodować choroby.

– Wodę, która ma trafić do ust, należy najpierw zagotować. Dotyczy to wody przeznaczonej do picia, ale także tej używanej na przykład w ekspresach do kawy, do robienia kostek lodu lub mycia zębów – pisze gmina Oslo w komunikacie prasowym.