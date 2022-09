Jak zazwyczaj przed sezonem jesienno-zimowym, przewoźnicy modyfikują swoją siatkę połączeń. Wizzair również postanowił zrezygnować z obsługiwania niektórych tras. Stracą na tym pasażerowie, którzy latają do Norwegii.

Węgierskie budżetowe linie zawieszają kilka połączeń, w tym z Polski do kraju fiordów. Z Gdańska przewoźnik nie poleci już do norweskiego Kristiansand (ostatni lot 25 września) i Molde (loty do końca października). Wizzair kasuje też połączenie z Rzeszowa do Oslo. Kursy będzie obsługiwać do 28 października.



Źródło: fly4free