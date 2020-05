Ważne zmiany dla pracowników. Dotyczą nieobecności w pracy

Może się zgodzić, ale nie musi

Od 1 czerwca pracodawca nadal może przyznać pracownikowi prawo do korzystania z tzw. własnego zwolnienia do pierwszych 16 dni nieobecności w pracy. Istotną zmianą jest jednak to, że jeśli nie chce, nie musi się na to zgadzać. W takim wypadku pracownik będzie musiał okazać zwolnienie lekarskie od czwartego dnia nieobecności w pracy.



Resort podkreśla, że pracownik musi być zatrudniony w danej firmie przez co najmniej dwa miesiące, by móc skorzystać z prawa do własnego zwolnienia.