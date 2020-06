Vy odwołuje nocne połączenia między Oslo i Bergen

Jak powiedzieli przedstawiciele Vy w rozmowie z NRK, obecnie baza klientów nocnych połączeń kolejowych na Bergensbanen jest mniejsza o ok. 85 proc. Ponadto przewoźnikowi trudniej dostosować składy przemieszczające się między Oslo i Bergen do zasad zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, ponieważ na pokładach nocnych pociągów istnieje wiele powierzchni kontaktowych. Automatycznie wymagają one częstszej dezynfekcji.