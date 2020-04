Na lotnisko za pół ceny: Vy i Flytoget nawiązują tymczasową współpracę

O projekcie poinformowała firma Flytoget za pośrednictwem strony internetowej. – Flytoget nawiązuje tymczasową współpracę z Vy, aby zapewnić wszystkim podróżującym najlepszą możliwą obsługę do i z lotniska w Oslo. [...] Oznacza to, że pasażerowie od 21 kwietnia do 3 maja mogą korzystać ze swojego biletu w Flytoget i Vy – czytamy na stronie przewoźnika.