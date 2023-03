Uwaga, oszuści podszywają się pod Statens vegvesen

Zarząd Dróg i Autostrad ostrzega przed oszustami, którzy próbują wyłudzić dane. Przestępcy, podając się za Statens vegvesen, wysyłają SMS-y z fałszywymi linkami.

7 marca opublikowano ostrzeżenie: podając się za Zarząd Dróg, oszuści wysyłają SMS z treścią, że odbiorca wiadomości musi zalogować się do systemu Altinn, by otworzyć list od Statens vegvesen. W SMS-ie znajduje się link przenoszący do fałszywej witryny. Zarząd ostrzega, by pod żadnym pozorem nie klikać w link znajdujący się w SMS.