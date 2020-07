Taryfa ulgowa dla zawodowych kierowców: ich kwalifikacje wygasną później

Kwalifikacje kierowców zawodowych (yrkessjåførkompetanse, YSK), które miały wygasnąć między styczniem a wrześniem 2020, zostają przedłużone o siedem miesięcy, informuje Państwowy Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) w komunikacie z 28 lipca.

Data ważności kwalifikacji kierowcy widnieje na prawie jazdy. Od teraz, jeśli przykładowo miały wygasnąć 15 kwietnia bieżącego roku, zostają przedłużone do listopada, jeśli 18 sierpnia 2020, zyskują ważność do 18 marca 2021 itd. Wyjątek stanowią licencje, które wygasają we wrześniu – zostają przedłużone o pół roku, czyli tak jak sierpniowe do marca przyszłego roku.