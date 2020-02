Ryanair tnie liczbę lotów. Na liście 2 trasy do Norwegii

Od 1 czerwca 2020 na trasie Polska-Norwegia zmniejszy się częstotliwość lotów z Gdańska do Oslo Sandefjord Torp – z 7 do 6 lotów w tygodniu, odpada połączenie we wtorki.



Od lipca odpada także jedno połączenie z Warszawy do Oslo Sandefjord Torp – z 7 do 6 lotów w tygodniu, podobnie jak w przypadku Gdańska, znika połączenie we wtorki.



Poniżej: zmiany wprowadzono już w systemie rezerwacyjnym przewoźnika, tu rezerwację połączeń z gdańskiego lotniska.