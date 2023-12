Rezerwat ptaków zagrożony. Do rzeki przedostało się 30 000 litrów oleju

Do rzeki Glommy w okolicy Fredrikstad przedostało się ponad 30 tys. litrów oleju sojowego. Wypadek, do którego doszło w nocy z 20 na 21 listopada może stanowić zagrożenie dla zwierząt. Miejsce zdarzenia znajduje się w pobliżu rezerwatu przyrody Øra.

– Na rzece Glomma doszło do niepożądanego incydentu, w wyniku którego nastąpił wyciek oleju sojowego. To nietoksyczna substancja biodegradowalna. Może jednak stanowić zagrożenie dla ptaków – stwierdził w rozmowie z VG Hans Petter Olsen, dyrektor generalny przedsiębiorstwa Denofa, do którego należał olej. Według firmy w pobliżu Fredrikstad doszło do wycieku ponad 30 tys. litrów substancji. Szacunki policji mówią o nawet 35 tys. litrów płynu.



21 listopada rano kontynuowane były prace, polegające na zasysaniu oleju. Jak skomentowały służby, wyciek ma objętość 35 metrów sześciennych i dryfuje na południe z prędkością od 1 do 2 węzłów. Rozciąga się na ponad 1,5 km.