Problemy z transportem kolejowym w Oslo. Awaria dotknęła jedenaście linii pociągów

Po pożarze, który miał miejsce w nocy 10 na 11 listopada przy stacji Nationaltheatret, nadal całkowicie zamknięty dla ruchu kolejowego jest odcinek między Skøyen a Oslo S w stolicy kraju fiordów.

Płomienie doprowadziły do rozległych awarii sygnału i obecnie trzeba przeciąć i ponownie podłączyć wiele kabli do różnych systemów. Według Bane Nor wymaga to czasu. – Przepraszamy za związane z tym niedogodności – pisze norweski operator kolejowy w komunikacie prasowym.