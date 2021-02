Pracownicy transgraniczni mogą znów dojeżdżać ze Szwecji i Finlandii. Złagodzenie przepisów

Od 1 marca cudzoziemcy dojeżdżający do pracy do Norwegii ze Szwecji lub Finlandii będą mogli przekraczać granicę. Rząd złagodził w ich przypadku surowe przepisy wjazdowe.

W komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości z 26 lutego poinformowano, że od 1 marca osoby dojeżdżające do pracy ze Szwecji i Finlandii ponownie będą mogły przyjeżdżać do Norwegii, jeśli poddadzą się rygorystycznemu systemowi testów i kontroli pod kątem koronawirusa. Decyzję wydano na podstawie zaleceń Urzędu ds. Zdrowia (Helsedirektoratet), a także Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI).

Fra og med mandag 1. mars vil dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime. https://t.co/mOKAy2U9hk #koronasituasjonen

Mogą wrócić do pracy

- Prawie wszyscy pracownicy ze Szwecji i Finlandii, którzy codziennie dojeżdżają do Norwegii, zostali pozbawieni możliwości podjęcia pracy, z wyjątkiem personelu medycznego. Miało to poważne konsekwencje, zwłaszcza dla tych, którzy nie otrzymują wynagrodzenia (...). Mówimy o grupie około 3000 osób - czytamy w komunikacie resortu.



Dojazdy obejmują także pracę w godzinach wieczornych i nocnych, o ile ktoś dojeżdża po pracy prostu do domu, informuje komunikat resortu.