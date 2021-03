Potężny kontenerowiec utknął w Kanale Sueskim. Wiózł towary dla Norwegii

Ever Given ma 399,944 m długości, 58,80 m szerokości i 16 m zanurzenia. wikimedia.org/ fot. kees torn/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

23 marca gigantyczny kontenerowiec Ever Given ugrzązł w Kanale Sueskim w Egipcie, prawdopodobnie po tym, jak zahaczył o nasyp na brzegu. Do teraz, mimo prób uwolnienia jednostki przy pomocy holowników i pogłębiarek, blokuje ona jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych, powodując globalne problemy w transporcie.

Według danych dotyczących śledzenia statków przez Ever Given kanału nie mogło przepłynąć 206 kolejnych jednostek morskich, wśród nich 16 należących do Norwegii, podaje Norweskie Stowarzyszenie Armatorów. Według norweskiej prasy natomiast 71 kontenerów znajdujących się na pokładzie olbrzyma miało trafić do kraju fiordów: po przeładowaniu w Rotterdamie mniejsze statki zabrałyby towar do Oslo i Larvik. Chodzi m.in. o wanny, opony, a także meble i produkty spożywcze, jak ryż.

Cargo container ship turns sideways in Suez Canal, blocking traffic in key shipping waterway

Ever Given to jeden z największych megakontenerowców na świecie: ma 399,944 m długości, 58,80 m szerokości i 16 m zanurzenia. Przedstawiciele firmy Boskalis Westminster, odpowiedzialnej za akcję ratunkową, twierdzą, że może ona zająć nawet kilka tygodni.