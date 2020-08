Ponad 3700 odebranych praw jazdy. Powód: zbyt duża prędkość

30 lipca Norweska Policja Drogowa (Utrykningspolitiet, UP) poinformowała, że zatrzymała w tym roku 3748 praw jazdy - to o 20 proc. więcej niż w całym 2019 roku. Policja prosi kierowców o rozsądek, zwłaszcza w ostatnich dniach wakacji.

54 proc. więcej kierowców zostało zatrzymanych przez UP za poważne przekroczenie prędkości. Tylko od czerwca do końca lipca drogówka zatrzymała 909 kierowców, którzy nie dostosowali się do przepisów drogowych. W zeszłym roku było ich 590. – To bardzo niepokojący trend, który obserwujemy obecnie w całym kraju. Tak gwałtowny wzrost w statystykach oznacza, że ​​tego lata wielu kierowców prowadzi lekkomyślnie – podsumował szef UP, Steven Hasseldal.